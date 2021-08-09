Путин поручил увеличить группировку для борьбы с пожарами в Греции

Президент России ответил на обращение правительства Греции: российская группировка для борьбы с пожарами в республике будет увеличена.

"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой республики", - сообщили в пресс-службе Кремля​​​.

Напомним, что сегодня был телефонный разговор премьер-министра Михаила Мишустина с его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, и в нем особое внимание было уделено борьбе с природными пожарами в России и Греции. Сейчас в Греции ежедневно помогает тушить масштабные лесные пожары российский Бе-200 - в республике он находится с конца июля. Глава МИД Греции Никос Дендиас после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Греция попросила отправить второй Бе-200.