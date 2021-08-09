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09.08.2021 09:26
Рубрика: Российский автопром

Разработчики беспилотных авто смогут получить полмиллиона рублей

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Субсидию в размере полумиллиона рублей смогут получить разработчики беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпроторг.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Белоусов рассказал, когда на российских дорогах появятся беспилотники

Отмечается, что деньги будут выделяться на испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в 2022 году.

В минпромторге подчеркнули, что субсидия компенсирует затраты на заработную плату сотрудников, непосредственно занятых в испытаниях, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы. Всего в федеральном бюджете на нее планируют предусмотреть 50 млн рублей.

Также в ведомстве пояснили, что испытания беспилотников - это дорогостоящая процедура. Комплекс мероприятий по их тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию разработан в марте этого года правительством с учетом требований ООН. Уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены первые беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в первом квартале 2024 года на российских дорогах появятся грузовые беспилотники, которые начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" в общем потоке машин. В кабине будет находиться человек, но вмешиваться в управление ему придется только при угрозе возникновения аварийной ситуации. Ожидается, что использование беспилотного транспорта позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость доставки грузов и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.