Мосгорсуд оставил Виктора Батурина в СИЗО

Предприниматель Виктор Батурин, фигурирующий в уголовном деле об особо крупном мошенничестве, законно помещен в СИЗО. Такое решение в понедельник принял Мосгорсуд.

Решением апелляционной инстанции постановление Басманного райсуда Москвы от 2 июля 2021 года об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов подследственного Мосгорсуд постановил оставить без удовлетворения.

Виктора Батурина заключили под стражу в начале июля, срок содержания в СИЗО судом определен до 1 сентября текущего года. Сообщалось, что уголовное преследование бизнесмена связано с поданным в правоохранительные органы заявлением его сестры Елены Батуриной, главы компании "Интеко" и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, Батурина сочла поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, шедшего в суде Инсбрука. Суд рассматривал спор о компенсации за пакет акций "Интеко".