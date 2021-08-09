Открылся первый участок Юго-Восточной хорды

Юго-Восточная хорда, которая должна замкнуть хордовое кольцо, уже вошла в столицу. Открылся первый участок этой 28-километровой трассы - путепровод через железнодорожные пути, связавший хорду с Третьим транспортным кольцом. Движение по нему пустил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Юго-Восточная хорда - один из крупнейших дорожных проектов Москвы, - прокомментировал событие глава города. - Она соединит Южную рокаду и Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки до шоссе Энтузиастов. Почти 30 километров прямого хода, а со съездами и заездами - почти 100 километров".

Путепровод, с которого Юго-Восточная хорда начинает работать, это шестиполосная трасса - три полосы в одну сторону и три в другую длиной полтора километра без учета съезда на прилегающие улицы. В общей сложности в ходе его создания будет построено 5 километров дорог. В первые годы работы он возьмет на себя комфортный съезд с ТТК на улицу Новохохловскую к расположенному здесь транспортно-пересадочному узлу, Московскому эндокринному заводу и другим предприятиям, расположенным в этой промзоне, и жилым кварталам. После завершения строительства хорды именно по нему будет организован съезд на Третье транспортное кольцо.

Напомню, Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив крупные автомагистрали города - Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, улицу Шоссейную, Каширское шоссе, улицу Каспийскую, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД с выходом в Новую Москву через дорогу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Ее появление, по словам градоначальника, улучшит дорожное движение почти в 20 районах Москвы. По сути - на всем юго-востоке столицы. Благодаря новой трассе более свободным станет движение на ТТК, МКАД, она возьмет на себя огромный поток машин, который движется в центр города.

Собянин отметил, что из четырех дорог, из которых складывается хордовое кольцо - Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады, Юго-Восточная хорда - самая молодая стройка, строители начали ее прокладывать в августе 2019 года. Но уже спустя два года готов не только первый участок, по которому пошли машины, но и на 88 процентов выполнены работы на протяжении от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Вся трасса сейчас построена на 40 процентов - из десяти участков, на которые она поделена, работы ведутся на девяти.

Завершить строительство магистрали планируется в 2023 году. К этому же времени замкнется целиком и хордовое кольцо

И лишь один - от Кантемировской улицы вдоль улицы Каспийской до Павелецкого направления железной дороги - еще проектируется. Завершить строительство магистрали планируется в 2023 году. К этому же времени замкнется целиком и хордовое кольцо, которое добавит столице 133 километра современных дорог. Это почти то же самое, как если бы город построил еще четыре Третьих транспортных кольца. По оценке экспертов, среднее время поездок по городу появление хордового кольца сократит на 20-25 процентов. Построено же оно сейчас на 57 процентов. В частности, Северо-Западная хорда уже готова полностью, открыто движение и по шести участкам Северо-Восточной хорды и трем - Южной рокады.