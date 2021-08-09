В Липецке произошел второй взрыв на кислородно-распределительном пункте

Второй взрыв с небольшим возгоранием произошел в кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината. Первый прогремел утром, разрушив стену и став причиной возгорания кровли.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, второй хлопок зафиксировали во время восстановительных работ: он произошел из-за остаточного кислорода в трубе. "Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления и производство нет", - отметили на НЛМК.

Инцидент на кислородно-распределительном пункте повлек за собой локальные разрушения. Восстановительные работы уже начались, они продлятся максимум два дня. В настоящее время приостановлен конвертерный цех №2, остальные цеха продолжают работать в обычном режиме.