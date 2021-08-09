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09.08.2021 08:11
Рубрика: Происшествия

В якутском селе Бясь-Кюель восстановили подачу газа и электричества

Текст: Александр Филимоненко

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, где от природного пожара сгорело более 30 жилых построек, возобновилась подача газа и электроэнергии, сообщил оперштаб республики.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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"Силами работников управления газораспределительных сетей, линейно-производственного управления магистральных газопроводов в селе восстановлена подача газа. 7 августа в целях безопасности села Бясь-Кюель и Кальвица Кобяйского района были отключены от газовых сетей", - говорится в сообщении.

По информации координатора работ по оказанию помощи жителям села Степана Саргыдаева, в Бясь-Кюеле восстановлено и электроснабжение. Все социальные учреждения села подключены, появилась и сотовая связь.

Напомним, что 7 августа в Бясь-Кюеле лесной пожар уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек. С огнем сражались 339 человек и 51 единица техники. 400 сельчан эвакуированы в пункты временного размещения в селе Бердигестях.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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