В якутском селе Бясь-Кюель восстановили подачу газа и электричества

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, где от природного пожара сгорело более 30 жилых построек, возобновилась подача газа и электроэнергии, сообщил оперштаб республики.

"Силами работников управления газораспределительных сетей, линейно-производственного управления магистральных газопроводов в селе восстановлена подача газа. 7 августа в целях безопасности села Бясь-Кюель и Кальвица Кобяйского района были отключены от газовых сетей", - говорится в сообщении.

По информации координатора работ по оказанию помощи жителям села Степана Саргыдаева, в Бясь-Кюеле восстановлено и электроснабжение. Все социальные учреждения села подключены, появилась и сотовая связь.

Напомним, что 7 августа в Бясь-Кюеле лесной пожар уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек. С огнем сражались 339 человек и 51 единица техники. 400 сельчан эвакуированы в пункты временного размещения в селе Бердигестях.