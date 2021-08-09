В Приамурье паводок нарушил транспортное сообщение с 28 селами

28 населенных пунктов Амурской области оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводка. Это поселки в Белогорском, Зейском, Селемджинском, Ромненском, Михайловском, Архаринском и Серышевском районах, сообщает региональный главк МЧС.

По данным на утро 9 августа, от большой воды пострадали 182 жилых дома, свыше 1400 приусадебных участков, 40 отрезков автотрасс, несколько мостов. При этом большая часть пострадавшего жилья расположена в Белогорске, Белогорском городском округе, Селемджинском и Серышевском районах.

Для подтопленцев организовали семь эвакопунктов. Сегодня в них находятся 73 человека, в том числе 28 детей.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, наиболее напряженная обстановка сегодня складывается в селе Норск Селемджинского района. Уровень воды в реке Селемджа за 12 часов повысился на 40 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В селе перемыты дороги, жители не могут добраться до магазина. Спасатели приступили к эвакуации населения и домашних животных.

Между тем в селах Экимчан, Стойбы и Февральское, которые находятся выше по течению, наблюдается спад воды. Но и там продолжают дежурить спасатели. Они помогают жителям откачивать воду из подвалов, сушить дома, спускают с крыш мебель, чинят заборы. В ближайшее время здесь планируют провести дезинфекцию.

Последствия паводка в Приамурье устраняют 768 сотрудников МЧС, на вооружении у них 272 единицы техники, в том числе 40 плавсредств.