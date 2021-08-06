Белогорск пережил пик наводнения

Пик наводнения в амурском Белогорске миновал, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства. В 6 утра уровень воды в реке Томь достиг отметки 522 сантиметра, а к 10 часам упал на сантиметр.

"Всего за два дня с отметки 321 сантиметр вода поднялась на два метра. В современности с таким уровнем не сталкивались", - отметил мэр Белогорска Станислав Мелюков. Он рассказал, что в зону паводка попали поселок Остров Старица, дачное товарищество "Междуречье", а также частные дома на улицах Полевая, Октябрьская, Садовая и Толстого. Подошла вода и к улице Набережной.

- Главное - пик паводка пережили без происшествий и паники, - сказал Мелюков.

Теперь власти готовятся подсчитывать ущерб и составлять списки на выплату матпомощи.

Между тем в городском управлении по делам ГО и ЧС не исключают, что из-за прошедших дождей Томь продолжит разливаться. Накануне гидрологи предупредили, что ее уровень может добраться до отметки 550 сантиметров.

В городе продолжают дежурить спасатели. Накануне сюда прибыли сотрудники МЧС из Сибири.

"Спасатели объезжают территорию поселка Остров Старица, вывозят жителей подтопленных домов, оказывают им адресную помощь, эвакуируют крупный рогатый скот, собак, оставленных на подворьях", - говорится в сообщении амурского главка МЧС.

Часть подтопленцев пережидают паводок в эвакопункте, которым стало здание одной из городских школ.

Напомним, в четверг из-за резкого подъема уровня воды в реке Томь в Белогорске был введен режим ЧС. Власти предупредили жителей о возможной эвакуации.