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06.08.2021 09:00
Рубрика: Происшествия

Белогорск пережил пик наводнения

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области

Пик наводнения в амурском Белогорске миновал, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства. В 6 утра уровень воды в реке Томь достиг отметки 522 сантиметра, а к 10 часам упал на сантиметр.

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"Всего за два дня с отметки 321 сантиметр вода поднялась на два метра. В современности с таким уровнем не сталкивались", - отметил мэр Белогорска Станислав Мелюков. Он рассказал, что в зону паводка попали поселок Остров Старица, дачное товарищество "Междуречье", а также частные дома на улицах Полевая, Октябрьская, Садовая и Толстого. Подошла вода и к улице Набережной.

- Главное - пик паводка пережили без происшествий и паники, - сказал Мелюков.

Теперь власти готовятся подсчитывать ущерб и составлять списки на выплату матпомощи.

Между тем в городском управлении по делам ГО и ЧС не исключают, что из-за прошедших дождей Томь продолжит разливаться. Накануне гидрологи предупредили, что ее уровень может добраться до отметки 550 сантиметров.

В городе продолжают дежурить спасатели. Накануне сюда прибыли сотрудники МЧС из Сибири.

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"Спасатели объезжают территорию поселка Остров Старица, вывозят жителей подтопленных домов, оказывают им адресную помощь, эвакуируют крупный рогатый скот, собак, оставленных на подворьях", - говорится в сообщении амурского главка МЧС.

Часть подтопленцев пережидают паводок в эвакопункте, которым стало здание одной из городских школ.

Напомним, в четверг из-за резкого подъема уровня воды в реке Томь в Белогорске был введен режим ЧС. Власти предупредили жителей о возможной эвакуации.

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