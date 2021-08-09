Глава СК РФ взял на контроль расследование аварии в Саратовской области

Александр Бастрыкин велел доложить ему, как идет расследование аварии в Саратовской области. Там возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором 12 человек пострадали, а шестеро из них были госпитализированы.

В СК объяснили, что по предварительной информации, сегодня, 9 августа около 2 часов ночи на 620 километре автодороги Р-22 "Каспий" около села Большая Ольшанка Калининского района водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением. Автобус опрокинулся в кювет.

Кроме этого Александр Бастрыкин поручил доложить ему про аварию с участием автомобиля Следственного комитета в Москве. ДТП случилось на днях.

Ход этих проверок и расследования уголовного дела поставлены по поручению председателя СК на контроль в центральном аппарате ведомства.