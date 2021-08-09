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09.08.2021 13:05
Рубрика: Общество

В Самарской области похоронили погибшую в ДТП с автобусом в Турции

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В селе Красный Яр в Самарской области простились со школьницей, которая погибла в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщил глава Красноярского района Михаил Белоусов.

Фото: EPA/SEDAT SUNA
Вынесший из автобуса погибшую девочку самарец рассказал подробности ДТП в Турции

"Искренние соболезнования родным и близким девочки! Светлая ей память!" - написал глава района в Twitter.

15-летняя девочка поехала отдыхать в Турцию вместе со старшей сестрой. Она была в автобусе, который 2 августа ехал из Алании в аэропорт Анталии, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По одной из версий, у автобуса было неисправное колесо.

В Аварии погибли три человека, в том числе школьница из Красного Яра. Ее сестра сейчас находится в больнице в Самаре. Еще 19 туристов из Самарской области получили различные травмы. СУ СК по региону возбудило уголовное дело.

В регионах Общество Утраты Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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