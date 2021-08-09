В Самарской области похоронили погибшую в ДТП с автобусом в Турции

В селе Красный Яр в Самарской области простились со школьницей, которая погибла в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщил глава Красноярского района Михаил Белоусов.

"Искренние соболезнования родным и близким девочки! Светлая ей память!" - написал глава района в Twitter.

15-летняя девочка поехала отдыхать в Турцию вместе со старшей сестрой. Она была в автобусе, который 2 августа ехал из Алании в аэропорт Анталии, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По одной из версий, у автобуса было неисправное колесо.

В Аварии погибли три человека, в том числе школьница из Красного Яра. Ее сестра сейчас находится в больнице в Самаре. Еще 19 туристов из Самарской области получили различные травмы. СУ СК по региону возбудило уголовное дело.