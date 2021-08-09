В Саратовской области возбудили дело после опрокидывания автобуса

Возбуждено уголовное дело по факту опрокидывания на трассе рейсового автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов.

Как сообщили в областном управлении СК, по предварительным данным, примерно в два часа ночи около села Большая Ольшанка шофер не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся в кювет. В салоне находилось два водителя и 20 пассажиров, пострадали 12 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, шесть пассажиров госпитализированы, еще шесть человек, в том числе ребенок, будут лечиться амбулаторно.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в пресс-службе ведомства.

В правительстве региона пообещали оказать помощь пассажирам, пострадавшим в ДТП. Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства проверит деятельность перевозчика. Чиновник рассказал, что, по словам водителя автобуса, ДТП произошло из-за дикого животного, которое внезапно выбежало на дорогу.