Видео: В Пермском крае зафиксирована массовая гибель мальков рыбы

Берег реки Полазна под Пермью оказался усыпан дохлыми мальками рыб от трех до десяти сантиметров длиной.

Экологи пояснили: все дело - в цветении воды, молодняк гибнет от нехватки кислорода, передают Вести.Ru.

Сезонное размножение водорослей - одна из наиболее частых причин замора рыбы. Так, в июле этого года массово гибла живность в Цимлянском водохранилище: на берег около Волгодонска вынесло волнами большое количество бычков и другой рыбы частиковых пород. По версии регионального Росрыболовства, это произошло из-за перегрева воды и слабой аэрации.

Хотя к массовой смерти рыбы могут привести и другие причины. Например, в минувшем апреле в Челябинской области сразу на нескольких озерах умирала рыба. По одной из версии, к ЧП привели действия рыбозаводчиков, проводивших зимой так называемую "мелиорацию" - лов рыбы сорных пород. В Росрыболовстве, в свою очередь, попросили воздержаться от поспешных выводов, так как есть объекты, которые подвержены внешнему загрязнению сточными водами.