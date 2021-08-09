В Сибири из-за лесных пожаров задерживаются десятки авиарейсов

О задержке десятков рейсов сообщает онлайн-табло нескольких аэропортов Сибири. Так, в данный момент в новосибирский аэропорт Толмачево опаздывают 23 рейса, еще три из Якутска, Мирного и Нового Уренгоя отменены.

В пресс-службе Толмачево "РГ" сообщили, что причиной задержек стали метеоусловия и сильное задымление в части регионов. Основная часть самолетов, о задержке которых было объявлено, должны вылететь из городов Восточной Сибири: Иркутска, Читы, Абакана, Красноярска. Помимо этого задерживаются рейсы из Омска, Томска и Симферополя. В то же время новосибирский аэропорт работает в штатном режиме, о задержке вылетающих самолетов пока не сообщается.

Информация на табло красноярского аэропорта подтверждает задержку рейсов вылета в Москву, Санкт-Петербург, Анталью, Анапу, Симферополь, в несколько сибирских городов. Задержаны рейсы также из Москвы, Кемерово, Барнаула. Схожая картина и в иркутском аэропорту.

Ранее сообщалось о том, что дым от лесных пожаров Якутии накрыл Красноярский край. Задымление зафиксировано почти в 400 населенных пунктах региона. В Якутии наблюдается около полутора сотен очагов сильных пожаров, тяжелее всего ситуация складывается в западных районах республики.