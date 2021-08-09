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Рубрика: Власть

ЦИК направляет комиссию в Санкт-Петербург для проверки жалоб

Текст: Галина Мисливская

В Санкт-Петербург выезжает группа специалистов Центризбиркома, чтобы разобраться с обращениями, которые поступают в комиссию от участников выборов, в том числе от певицы Татьяны Булановой. Об этом сообщила в понедельник на заседании глава ЦИК России Элла Памфилова.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Памфилова заявила, что власти РФ не ставят перед ЦИК планку по явке на выборах

Два дня назад артистка, выдвинутая в Госдуму в составе списка партии "Родина", опубликовала видео, в котором возмутилась действиями питерских чиновников, препятствующих, по ее словам, агитационной компании объединения. "Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров?" - заявила певица и попросила главу ЦИК направить в северную столицу комиссию, которая сможет "помочь губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов".

По словам Памфиловой, это далеко не единственная жалоба от участников выборов в Санкт-Петербурге. "К этому моменту больше всего обращений у нас из Санкт-Петербурга", - сообщила она.

"Для того чтобы объективно разобраться в той ситуации, которая сложилась, срочно выезжают в Санкт-Петербург наши представители, квалифицированные, профессиональные сотрудники аппарата для того, чтобы в дополнение к тем обращениям, которые поступили, собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины", - сообщила глава ЦИК.

"А потом, я полагаю, мы вернемся к этому разговору и будем рассматривать по компетенции те обращения, которые поступили, поступают или в ближайшее время будут поступать", - добавила Памфилова.

Она не согласилась с мнением Булановой о том, что губернатор Александр Беглов не знает, что делают его подчиненные. Памфилова напомнила, что ЦИК трижды признавал неудовлетворительной работу городского избиркома, в том числе после "позорных", по ее определению, муниципальных выборов 2019 года. "Комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Санкт-Петербург получил систему, которая была бы его достойна. Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там", - констатировала председатель Центризбиркома.

При этом Александр Беглов, подчеркнула она, публично поддержал местную избирательную систему и дал ей высокую оценку. "Губернатор фактически взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы, он прекрасно знает, что происходит", - уверена глава ЦИК.

Тем не менее комиссия не самоустраняется от происходящего, подчеркнула она. "Исходя из своей компетенции, мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на те обращения, которые будут к нам приходить, тщательно в этом разбираясь. Мы даем еще один шанс городской избирательной комиссии в оставшийся до выборов период навести порядок там, где его еще можно навести, исправить ошибки и достойно провести кампанию", - сказала Памфилова. Она также заверила, что специалисты Центризбиркома будут работать корректно, "понимая, что сейчас горячие денечки, избирательный процесс в самом разгаре", чтобы ни в коем случае не помешать ему и в то же время собрать всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения.

Жители Санкт-Петербурга 17-19 сентября будут голосовать не только за кандидатов в депутаты Госдумы, но и за новый состав городского законодательного собрания.

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