Отравившихся в поезде детей готовят к выписке из больницы Туапсе

Дети из Карелии, снятые с поезда и госпитализированные в Туапсинскую центральную районную больницу с кишечной инфекцией, готовятся к выписке. После этого они смогут отправиться на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Напомним, 140 детей из республики поехали на поезде Мурманск - Адлер в лагеря Краснодарского края. Но по пути их стали снимать с поезда. Ребята в дороге подхватили кишечную инфекцию в вагоне-ресторане. Специалисты Роспотребнадзора еще по ходу следования состава взяли пробы приготовленной еды, продуктов, воды, дезсредств. Лаборатория ведомства установила возбудитель - норовирус второго типа.

Как пояснили в правительстве Карелии, это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму. Часть детей сняли с поезда и доставили в больницы Белореченска и Апшерона, других госпитализировали в Туапсе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья. В железнодорожной компании заявили, что всех ребят и их сопровождающих бесплатно доставят к месту отдыха.