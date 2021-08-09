До 91 выросло число детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер

Уже 91 ребенок госпитализирован в Краснодарском крае после массового отравления в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер. Как сообщил источник ТАСС, у всех несовершеннолетних наблюдаются признаки кишечной инфекции.

- Количество детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края, увеличилось до 91. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, - сообщает агентство

Об отравлении детей стало известно в субботу. Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что с признаками кишечной инфекции госпитализированы 20 детей, а еще 15 продолжили поездку после медосмотра. Однако, уже в субботу число несовершеннолетних в больницах края с поезда Мурманск - Адлер выросло до 87. После этого следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".