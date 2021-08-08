На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87

В Краснодарском крае число детей, которых доставили в больницу с пищевым отравлением, увеличилось до 87. Об этом проинформировали в оперативном штабе региона. Пострадавшие ехали в поезде по направлению Мурманск - Адлер.

"В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер, - говорится в сообщении оперштаба. - На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести".

Как ранее писала "РГ", сначала в больницы Апшеронска и Белореченска поступило около 20 несовершеннолетних с признаками отравления. Дети ехали на поезде в сопровождении взрослых, и у первых обнаружились симптомы отравления. Всего в поезде было около 250 детей в составе двух организованных групп. Потом число отравившихся начало стремительно расти.

По факту этого инцидента Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Известно, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы. У трех других сотрудников анализы взяли. Также сделаны пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.