В Ленобласти задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который ворвался на территорию частного детского сада в городе Кудрово Всеволожского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый петербуржец. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на Столичной улице в Кудрово около 17.00. Несколькими часами раньше мужчина проник на территорию детского сада, но после того, как увидел охранников, убежал.

Ранее утверждалось, что мужчина был с ножом. Однако, как сказала заведующая детсадом, лично она оружия не видела, о ноже сообщили дети.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.