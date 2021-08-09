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09.08.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В Петербурге завели дело после обрушения "Дачи Кривдиной"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: Пётр Иванов/wikimedia.org Фото: Пётр Иванов/wikimedia.org
Фото: Пётр Иванов/wikimedia.org

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения "Дачи Кривдиной" - деревянного дома-памятника на улице Садовой в Сестрорецке.

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Как сообщили в прокуратуре города, дача является объектом культурного наследия федерального значения. В ночь на 31 июля у памятника архитектуры обрушилась башня. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что это произошло вследствие нарушений законодательства об охране памятников.

Дело завели по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия".

Отметим, что дача Валентины Кривдиной в стиле модерн была построена в начале XX века. Она давно обветшала, но на момент обрушения там еще проживала одна семья. Никто не пострадал.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Охрана и продажа памятников

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