В Петербурге завели дело после обрушения "Дачи Кривдиной"

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обрушения "Дачи Кривдиной" - деревянного дома-памятника на улице Садовой в Сестрорецке.

Как сообщили в прокуратуре города, дача является объектом культурного наследия федерального значения. В ночь на 31 июля у памятника архитектуры обрушилась башня. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что это произошло вследствие нарушений законодательства об охране памятников.

Дело завели по статье "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия".

Отметим, что дача Валентины Кривдиной в стиле модерн была построена в начале XX века. Она давно обветшала, но на момент обрушения там еще проживала одна семья. Никто не пострадал.