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Рубрика: Происшествия

В Краснодарском крае объявили сразу пять штормовых предупреждений

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Кубани сейчас действуют пять штормовых предупреждений, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Фото: iStock
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Комментируя ситуацию по метеообстановке в регионе, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по краю Павел Иванов отметил, что основными рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий являются сильные осадки, в том числе град, сильный ветер, подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок, формирование смерчей над морем, высокая пожароопасность.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", с 10 августа и до утра 13 августа местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. А на участке побережья от Анапы до Сочи существует вероятность формирования смерчей над Черным морем.

Кроме того, на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, на юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. По этой причине специалистами ведомства спасателей выполнен комплекс превентивных мероприятий, силы и средства подразделений МЧС приведены в повышенную готовность.

Спасатели рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения. Силы и средства управления готовы к действиям по предназначению.

Кстати

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю напоминает, что единый телефон пожарных и спасателей "01", с мобильных "101".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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