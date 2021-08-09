В Волгограде проверили больницу, где ребенка оставили одного в боксе

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в работе медперсонала больницы в столице региона, где двухлетний ребенок был оставлен один в палате. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О том, что малыш находится в боксе без присмотра взрослых, сообщили другие пациенты. В прокуратуру обратилась уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова. Следственные органы организовали проверку информации.

Факты нарушения прав малолетнего подтвердились. Руководству больницы внесено представление об их устранении, поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц медучреждения.

Сейчас мальчик находится в палате с матерью, надлежащее исполнению родительских обязанностей которой также будет дана оценка. Ребенок попал в больницу, будучи у знакомых женщины, которым она его оставила, чтобы он не мешал ей распивать спиртные напитки.