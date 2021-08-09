Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга

В последние пару дней жители Екатеринбурга жалуются на смог и сильный запах гари. Дым чувствуют и в других городах Свердловской области. По словам синоптиков, все дело в сибирских пожарах.

- Задымление поступает с севера Уральского федерального округа вместе с северными ветрами. Это дым от сибирских пожаров, в частности, от тех, что охватили Якутию. Постепенно дым распространяется на все большую территорию: на той неделе достигли севера округа, сейчас дошел и до Екатеринбурга, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, завтра ухудшение видимости продержится, но уже послезавтра смог начнет развеиваться, неблагоприятные дымы будут оттесняться.

Напомним, раннее "РГ" писала, что смог был зафиксирован в Югре. Местное управление МЧС заверило жителей, что он не представляет опасности. Причина резкого запаха - те же пожары в Якутии.