Новости

Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга 08:34
Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым 08:15
Новая рабочая неделя в Москве начнется с 29-градусной жары 08:05
В центре Москвы разбился спорткар за 16 миллионов рублей 08:03
Названы регионы с самым доступным бензином для населения 07:45
Операторы столичной "Системы-112" приняли более 2,7 млн вызовов в этом году 07:31
Назван самый малочисленный коренной народ в России 07:20
В Китае почти 450 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за ливней 07:19
В Сингапуре прививку от коронавируса сделали 70 процентов жителей 07:15
У жителя Хабаровского края нашли черную икру на 6,5 млн рублей 07:01
В Приамурье паводок нарушил транспортное сообщение с 28 селами 06:47
NYT: Байден не отменит вывод войск из Афганистана из-за наступления талибов 06:42
В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам лесные пожары 06:34
Из Москвы в Хургаду вылетел первый после шестилетнего перерыва прямой рейс 05:33
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках 05:07
В Саратовской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом 04:19
В Японии из-за тайфуна "Лупит" отменили 63 авиарейса 04:10
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома 03:35
Посол рассказал о погибших во время наводнений в Германии россиянах 03:31
В Тульской области задержан мужчина, застреливший двухлетнего ребенка 03:04
Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19 02:26
Власти Греции продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров 02:19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2" 01:44
Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 08:34
Рубрика: Общество

Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга

Текст: Юлия Мякишева
Центр Екатеринбурга окутан дымом, чувствуется запах гари. Фото: Екатерина Призова/РГ Центр Екатеринбурга окутан дымом, чувствуется запах гари. Фото: Екатерина Призова/РГ
Центр Екатеринбурга окутан дымом, чувствуется запах гари. Фото: Екатерина Призова/РГ

В последние пару дней жители Екатеринбурга жалуются на смог и сильный запах гари. Дым чувствуют и в других городах Свердловской области. По словам синоптиков, все дело в сибирских пожарах.

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ямала

- Задымление поступает с севера Уральского федерального округа вместе с северными ветрами. Это дым от сибирских пожаров, в частности, от тех, что охватили Якутию. Постепенно дым распространяется на все большую территорию: на той неделе достигли севера округа, сейчас дошел и до Екатеринбурга, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, завтра ухудшение видимости продержится, но уже послезавтра смог начнет развеиваться, неблагоприятные дымы будут оттесняться.

Напомним, раннее "РГ" писала, что смог был зафиксирован в Югре. Местное управление МЧС заверило жителей, что он не представляет опасности. Причина резкого запаха - те же пожары в Якутии.

В регионах Общество Ежедневник Погода Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения