На Ямале до пяти увеличилось число погибших при пожаре в жилом доме

Останки пятого погибшего нашли спасатели в процессе разбора сгоревшего барака на улице Гагарина в городе Лабытнанги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС Ямала.

Напомним, в ночь на понедельник загорелась кровля деревянного барака на несколько квартир. Пламя почти полностью уничтожило строение. Сначала сообщалось о четверых погибших, позднее было обнаружено тело пятого. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

"В 05:43 открытое горение было ликвидировано на площади 600 квадратных метров. На пожаре работали 31 человек личного состава, было задействовано семь машин", - передает МЧС.

По данным городской администрации, в двухэтажке 32 квартиры, зарегистрированы 37 человек, в том числе - пятеро несовершеннолетних. Практически все проживают по договорам коммерческого найма.

"С семьями проводится индивидуальная работа. Каждой предложены номера в гостинице. Шесть семей уже в нее заселились, остальные разместились у родственников. 10 человек в отпуске", - говорится в официальном паблике мэрии в соцсети "ВКонтакте".

Глава города Марина Трескова пообещала помочь погорельцам с восстановлением документов. "Принято решение о выплате материальной помощи из резервного фонда", - подчеркнула она.

Управление социальной защиты населения по адресу Школьная, 32 открыло пункт приема вещей для пострадавших. Людям, в первую очередь, нужны предметы первой необходимости, постельное белье, бытовая химия и посуда, текстиль и бытовая техника. Дети из сгоревшего дома нуждаются в школьных принадлежностях и канцтоварах.