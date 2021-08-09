Названы регионы с самым доступным бензином для населения

Самый доступный бензин в Москве, Ямало-Ненецком округе и на Чукотке, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные своего исследования. Отмечается, что именно в этих регионах на свои зарплаты жители могут купить больше всего топлива.

Так, бензина марки АИ-92 москвичи на среднюю зарплату могут купить более двух тысяч литров в месяц. А жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа - более 1,5 тысячи литров в месяц.

От тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92 на свою месячную зарплату могут приобрести жители Сахалинской, Мурманской, Московской, Архангельской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, республик Якутии и Коми.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители Тамбовской, Ивановской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана. Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, сколько невысокими зарплатами в этих регионах.

В исследовании отмечается, что разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах составляет от 42,74 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 60 рублей за литр на Чукотке. Самая высокая цена на топливо в дальневосточных регионах.

За полгода бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал на пять процентов. Выше общероссийского уровня темпы роста зафиксированы в 35 регионах. Наиболее существенно - более чем на 10 процентов - цены на автомобильное топливо выросли в Тыве, на Алтае и в Ямало-Ненецком автономном округе.