Экс-замглавы свердловского СК осужден по делу о коррупции

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, а также бывшего заместителя прокурора Дмитрия Чуличкова.

Экс-замглавы регионального СК обвинялся по статье о получении взятки (290 УК РФ).

"Признать Бусылко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует ТАСС слова судьи. Также осужденный лишен звания полковника юстиции.

Другого фигуранта, бывшего заместителя прокурора области, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он потерял звание старшего советника юстиции.

Напомним, ранее "РГ" писала, что 30 ноября 2019 года задержали Бусылко и адвоката Владислава Вострецова. Последний признался, что был посредником при передаче взятки - двух миллионов рублей. В декабре 2019 года прошли обыски у Чуличкова, после которой Генпрокуратура назначила проверку и отстранила его от исполнения служебных обязанностей.

Бусылко и Чуличков свою вину в совершении преступления не признали. Однако, по данным "РГ", взятку руководитель следственного ведомства согласился получить за содействие в возбуждении дела по статье о мошенничестве (159 УК РФ). То есть он участвовал в коммерческих разборках двух конкурирующих структур, где одна сторона пыталась победить другую, подключив к делу силовиков.

Ранее было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении неназванной фирмы. А взятку адвокат передавал как раз для того, чтобы это постановление отменить и чтобы дело о мошенничестве все-таки было расследовано.