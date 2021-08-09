Россия увеличила продажи отечественных машин за рубеж

Почти наполовину больше отечественных легковых автомобилей экспортировала России в первом полугодии, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-июне увеличился на 43,8% до 44,1 тысяч штук, говорится в сообщении ведомства. В денежном выражении объем экспорта составил 712,5 млн долларов, что на 53,6% выше, чем в первой половине 2020 года.

Причем в июне по отношению к маю продажи отечественных машин за границу увеличились на 11,3%, всего было продано 8,3 тысячи штук на сумму 137,4 млн долларов.

Российских грузовиков за полгода экспортировано на 7% больше или 6,1 тысячу штук на сумму 160,8 млн долларов. В июне продано 1,3 тысячи грузовых машин на 33,4 млн долларов.

При этом импорт автомобилей тоже увеличился. Легковушек в июне в Россию ввезено на 5,8% больше, чем в мае, на сумму 701, 8 млн долларов, а грузовиков на 18,7% больше или 2,3 тысячи штук. За полгода Россия импортировала почти в 2 раза больше грузовиков, чем за аналогичный период годом ранее, в стоимостном выражении импорт грузовиков в первом полугодии увеличился на 130,4% - до 1,08 трлн долларов.