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09.08.2021 12:07
Рубрика: Власть

Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна

Текст: Дмитрий Гончарук

Сергей Ковалев был лучшим омбудсменом России, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-омбудсмен РФ Владимир Лукин.

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Один из авторов Конституции России, первый уполномоченным по правам человека в РФ Сергей Ковалев скончался в понедельник на 92-м году жизни.

"Сергей Адамович был одним из духовных лидеров советского правозащитного движения, которое поставило во главу своей работы права простых людей - их право думать, говорить то, что они считают нужным. Сергей Адамович стал одним из ведущих государственных деятелей новой постсоветской России. Он был председателем комитета по правам человека Верховного совета и первым омбудсменом России", - сказал Лукин "Интерфаксу".

По мнению сенатора, личность Ковалева олицетворяет эпоху конца 20-го и начала 21-го века.

"Я считаю, что его роль огромная, историческая. Как у всякого человека, у него были свои собственные суждения, с которыми можно соглашаться или нет. Но по своим масштабам это одна из самых ярких исторических фигур позднесоветского и постсоветского бытия нашей страны", - добавил Владимир Лукин.

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