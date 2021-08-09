Толстой назвал вопиющей ситуацию с преследованием за русский язык в Киргизии

Нельзя замалчивать проблему с нападениями за использование русского языка в Киргизии, а тем, кто позволяет себе такие выпады, должен быть закрыт въезд в Россию, убежден заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.

На внеочередном заседании 9 августа Совет Госдумы принял решение направить обращение спикеру Жогорку Кенеш Киргизии Таланту Мамытову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, которая обратилась к покупателю на русском языке.

"Это вопиющая ситуация для страны, где русский язык является официальным. Я поддерживаю идею Вячеслава Викторовича Володина: тем, кто позволяет себе подобные выпады в адрес русских и русскоговорящих граждан, не место в России, въезд в нашу страну им должен быть закрыт", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

По его мнению, это не "санкции ради санкций", а адекватные ответные действия. "Простим сейчас, дальше будет только хуже, поэтому виновные должны понести заслуженное наказание, тогда и остальные поймут, что русские могут постоять за себя", - подчеркнул парламентарий.

Несмотря на то, что Россию и Киргизию связывают тесные политические и экономические отношения, дискриминация по национальному и языковому признаку запрещена во всем мире нормами международного права, заключил вице-спикер Госдумы.