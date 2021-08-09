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У вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" будет сиквел

Новости
    09.08.2021, 11:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Вестерн Александра Невского и режиссёра Джо Корнета "Нападение на Рио Браво" (Assault on Rio Bravo) ещё не вышел, а нам уже обещан его сиквел!

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Благодаря тому, что первый фильм, премьера которого обещана в следующем году, была очень хорошо встречена на Каннском кинорынке, мы увидим и его продолжение.

Радостную новость, не скрывая торжества, сам Невский поведал Joblo, отметив, что впервые его картина получит сиквел, и он просто счастлив. Съёмки должны стартовать уже в ближайшем ноябре.

Трейлер "Нападения на Рио Браво" появился в июле, его уже посмотрели свыше 435 тысячи человек.

Невский (настоящая фамилия - Курицын), выступивший также в роли продюсера, играет одну из главных ролей - реальную историческую личность Ивана Васильевича Турчанинова, в США известного как Джон Бэйзил Турчин, полковника Русской Императорской армии, эмигрировавшего в Америку, где стал бригадным генералом в армии северян и дружил с Линкольном.

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