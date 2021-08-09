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09.08.2021 17:47
Рубрика: В мире

Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см

Текст: Нива Миракян (Рим)

Жители "города на воде" и многочисленные туристы стали свидетелями редкого природного катаклизма - "высокая вода" покрыла Площадь Сан-Марко в августе.

Фото: REUTERS
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы

Как правило, подобное происходит осенью или весной. Правда, в многовековой истории Лагуны были уже летние половодья, но совсем других масштабов. Впервые уровень воды на центральной площади достиг 100 сантиметров, что для Венеции не предел. Для сравнения, в ноябре 2019 года произошло крупнейшее с 1966 года наводнение. Тогда вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров, в результате погибли два человека, а городу был нанесен ущерб на сотни миллионов евро.

К чему может привести новая аномалия? За разъяснениями "РГ" обратилась к главе Центра прогнозов приливов и отливов Муниципалитета Венеции Алвизе Папе.

"В настоящий момент Площадь Сан-Марко находиться в полной безопасности. В городе в целом также нет никаких проблем. В субботу вечером с 21 до 23.30 часов уровень моря поднялся, после чего Площадь частично оказалась затопленной. Однако уже начиная с полуночи по ней можно было беспрепятственно передвигаться. Как правило, подобные феномены для летнего периода нехарактерны. В этом же году мы столкнулись с "высокой водой" в августе из-за ветра, астрономических приливов, а также сыграли роль атмосферные явления", - пояснил Папа, заверив, что, согласно прогнозам, в ближайшие дни новых наводнений опасаться не стоит.

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