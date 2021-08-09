В ФМБА заявили, что в России нет дефицита донорской крови

В российских учреждениях службы крови на сегодняшний день нет дефицита крови и ее компонентов, сообщили в ФМБА.

"На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз. При этом на карантинизации (сроком 4 месяца) находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности (более 400 тонн). Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения двухмесячной потребности страны", - говорится в сообщении ФМБА.

Ранее СМИ сообщали о нехватке донорской крови и ее компонентов в медицинских учреждениях некоторых регионов. В частности, "Коммерсант" сообщил о проблемах в Петербурге, Томской и Ульяновской областях и некоторых других регионах. "Российская газета" также недавно публиковала просьбу специалистов НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина - они просили постоянных доноров, которые планируют вакцинироваться от COVID-19, прийти на очередную донацию до прививки, поскольку сдавать кровь между введением первой и второй доз, а также в течение еще месяца после полного курса вакцинации, нельзя.

Для привлечения доноров в регионах проходит акция "Донорство и COVID-19", - сообщили в ФМБА. Там пояснили, что на интерактивной карте донорства работает "светофор" - цветовой индикатор, показывающий уровень потребности в донорской крови.

Так, в Петербурге, как сообщил специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови Станислав Давыдов, на протяжении двух последних недель несколько пунктов переливания и станция были в "красной зоне". "Это означает высокую потребность той или иной группы", - цитирует Давыдова "Интерфакс". При этом, отметил специалист, сейчас почти половина светофора "окрасилась в зеленый сигнал".

"Для каждого из учреждений службы крови донорский светофор является дополнительным инструментом мотивации донорского контингента к скорейшему визиту и плановой донации", - отмечают в ФМБА.

По информации агентства, по состоянию на 9 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число доноров выросло на 7%, что сопоставимо с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, заготовка плазмы - на 11%.

В ФМБА также подчеркивают, что массовая вакцинация против COVID-19 имеет особое значение для службы крови, поскольку помогает заготовить плазму с антителами к COVID-19. Этот уникальный продукт используют при лечении тяжелых пациентов, а также в качестве сырья для производства специфического антиковидного иммуноглобулина.

"По состоянию на 09.08.2021 общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови Российской Федерации, составляет более 12 тысяч литров. В 2021 году уже выдано для клинического использования 7,7 тонны такой плазмы, и еще 9 тонн антиковидной плазмы передано на производство иммуноглобулина", - сообщили в ФМБА.