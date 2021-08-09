В ФМБА заявили, что в России нет дефицита донорской крови

Новости

Глава СК РФ взял на контроль расследование аварии в Саратовской области 19:22
На Красной площади проходит чествование российских олимпийцев 19:19
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт 19:11
Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания соцгостиниц 18:53
Клишас: Вместо ужесточения условий УДО осужденных надо развивать пробацию 18:38
В Ленобласти задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад 18:28
Лукашенко: Беларусь голыми руками уже не возьмут никогда 18:25
Путин поручил Управлению по приграничному сотрудничеству новые функции 18:19
ЦИК направляет комиссию в Санкт-Петербург для проверки жалоб 18:14
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США 18:08
Аксенов: В Крыму всегда будут рады видеть белорусского руководителя 18:07
Уровень воды на Площади Сан-Марко в Венеции впервые достиг 100 см 17:47
Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву 17:32
Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений 17:28
Путин рекомендовал губернаторам взять под контроль вакцинацию от COVID-19 17:28
Верховный суд признал законным решение ЦИК по Грудинину 17:25
Суд продлил арест жителю Сочи, застрелившему двух приставов 17:25
Лукашенко прокомментировал британские санкции: прихвостни США 17:12
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров 17:09
Лукашенко заявил о готовности принять войска РФ в случае мировой войны 17:05
Аналитики оценили объем нелегального рынка табака в России 17:02
Толстой назвал вопиющей ситуацию с преследованием за русский язык в Киргизии 16:51
Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста 16:24
Новый "Отряд самоубийц" возглавил российский прокат 16:13
Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
09.08.2021 18:36
Рубрика: Общество

В ФМБА заявили, что в России нет дефицита донорской крови

Текст: Ирина Невинная

В российских учреждениях службы крови на сегодняшний день нет дефицита крови и ее компонентов, сообщили в ФМБА.

"На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз. При этом на карантинизации (сроком 4 месяца) находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности (более 400 тонн). Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения двухмесячной потребности страны", - говорится в сообщении ФМБА.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров

Ранее СМИ сообщали о нехватке донорской крови и ее компонентов в медицинских учреждениях некоторых регионов. В частности, "Коммерсант" сообщил о проблемах в Петербурге, Томской и Ульяновской областях и некоторых других регионах. "Российская газета" также недавно публиковала просьбу специалистов НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина - они просили постоянных доноров, которые планируют вакцинироваться от COVID-19, прийти на очередную донацию до прививки, поскольку сдавать кровь между введением первой и второй доз, а также в течение еще месяца после полного курса вакцинации, нельзя.

Для привлечения доноров в регионах проходит акция "Донорство и COVID-19", - сообщили в ФМБА. Там пояснили, что на интерактивной карте донорства работает "светофор" - цветовой индикатор, показывающий уровень потребности в донорской крови.

Так, в Петербурге, как сообщил специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови Станислав Давыдов, на протяжении двух последних недель несколько пунктов переливания и станция были в "красной зоне". "Это означает высокую потребность той или иной группы", - цитирует Давыдова "Интерфакс". При этом, отметил специалист, сейчас почти половина светофора "окрасилась в зеленый сигнал".

"Для каждого из учреждений службы крови донорский светофор является дополнительным инструментом мотивации донорского контингента к скорейшему визиту и плановой донации", - отмечают в ФМБА.

По информации агентства, по состоянию на 9 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число доноров выросло на 7%, что сопоставимо с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, заготовка плазмы - на 11%.

В ФМБА также подчеркивают, что массовая вакцинация против COVID-19 имеет особое значение для службы крови, поскольку помогает заготовить плазму с антителами к COVID-19. Этот уникальный продукт используют при лечении тяжелых пациентов, а также в качестве сырья для производства специфического антиковидного иммуноглобулина.

"По состоянию на 09.08.2021 общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови Российской Федерации, составляет более 12 тысяч литров. В 2021 году уже выдано для клинического использования 7,7 тонны такой плазмы, и еще 9 тонн антиковидной плазмы передано на производство иммуноглобулина", - сообщили в ФМБА.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Донорство в России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал доказательство вмешательства политики в спорт
Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США
Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
СК провел обыски после отравления 91 ребенка в поезде Мурманск - Адлер
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения