Онкологи просят сдающих кровь сделать это до вакцинации

Из-за отпускного сезона летом всегда уменьшается количество доноров, сдающих кровь на регулярной основе. К тому же сейчас многие из них проходят вакцинацию от коронавируса, а прививка - одно из временных противопоказаний. В результате стационарные отделения медучреждений, где постоянно нужна донорская кровь и ее компоненты, испытывают их недостаток, - об этом рассказали "Российской газете" в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

"Онкопациенты часто нуждаются в компонентах крови. При этом самый востребованный компонент - тромбоциты. С помощью тромбоцитов мы поддерживаем людей, получающих, например, высокие дозы химиопрепаратов, - пояснила "РГ" врач-трансфузиолог НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Нара Степанян. - Такая терапия зачастую приводит к угнетению работы костного мозга, и пациенты, особенно дети, остро нуждаются в донорских клетках". При этом хранятся тромбоциты только пять дней, и их запасы нуждаются в постоянном обновлении.

"Это не плазма крови, которую можно заготовить впрок, на три года. Тромбоциты должны поступать для лечения наших пациентов буквально в ежедневном режиме", - отметила доктор.

Летом людей, сдающих кровь, становится традиционно меньше, ведь многие разъезжаются в отпуска. Но этим летом возникла еще одна неожиданная проблема - свою лепту в снижение донорской активности внесла и вакцинация. Дело в том, что после введения второго компонента человек не может быть донором в течение 30 дней. Противопоказано сдавать кровь и в промежутке между двумя прививками. В результате, если донор не предупрежден об этом обстоятельстве, он может выпасть из процесса на два месяца, а то и больше. А если человек, регулярно сдающий кровь, перенес COVID-19, он получает отвод от донации на четыре месяца.

"Поэтому мы просим всех, кто запланировал идти на прививку от Covid-19, пожалуйста, сдайте кровь, помогите врачам, - сказала Нара Степанян. Не будем забывать, что один донор всего за 30 минут донации спасает жизнь четырем детям".

Между тем

У детей, переболевших COVID-19, нет склонности к тромбозам - таковы результаты годового исследования клинической картины COVID-19 у детей, проведенного учеными Самарского государственного медуниверситета. Ученые отметили, что тяжелее болеют подростки с сопутствующими хроническими заболеваниями - бронхиальной астмой, сахарным диабетом, ожирением, врожденными пороками сердца, легких. Исследователи пришли к выводу, что клиническая картина у детей схожа с клиникой у взрослых пациентов, но некоторые проявления COVID-19 встречаются реже - например, дыхательная недостаточность и снижение сатурации. У взрослых ковид "бьет" по сосудам, у них нередко возникают тромбозы. У детей склонности к тромбозам и связанным с ними осложнениям ученые не отметили.