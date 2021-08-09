В Минобрнауки выступили против принудительного вакцинирования студентов

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков прокомментировал рекомендации, направленные ранее ректорам вузов для противодействия коронавирусной инфекции. По его словам, в ведомстве против принудительного вакцинирования студентов.

- Министерство науки и высшего образования против принудительного вакцинирования студентов, - подчеркнул Фальков. - Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки.

Ранее в понедельник стало известно, что ведомство выпустило рекомендации для вузов, где, в частности, говорится, что вузам целесообразно обеспечить обучение с использование дистанционных технологий для непривитых студентов.

Сейчас в министерстве отметили, что рекомендации предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и вузе.

В ближайшее время Минобрнауки организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками: студентами, преподавателями, ректорами и экспертным сообществом, поднявшими этот вопрос.

По результатам обсуждений будут даны исчерпывающие разъяснения, заверили в ведомстве.