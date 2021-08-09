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09.08.2021 17:13
Рубрика: Экономика

В ПФР рассказали, как увеличить накопительную пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Если воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока, то можно будет получить большую сумму, рассказали специалисты отделения Пенсионного фонда России по Чеченской республике.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в ее пользу.

Фото: iStock
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Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены из-за изменения законов.

А у граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.

Как поясняют в ПФР, размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная пенсия. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование пенсионных накоплений, а также средства от их инвестирования и средства (часть средств) материнского капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, учитываются по выбору застрахованного лица при определении размера накопительной пенсии либо размера срочной пенсионной выплаты.

Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты. На 2021 год он установлен в 264 месяца. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца.

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Размер накопительной пенсии будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее приобретения права на указанную пенсию. Например, если обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений будет делиться уже на 216 месяцев.

Ранее в Минтруде рассказали "Российской газете", что для получения накопительной пенсии действует прежний пенсионный возраст. То есть 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Для того, чтобы узнать в каком негосударственном пенсионном фонде (НПФ) находится накопительная часть пенсии, можно лично обратиться в отделение ПФР или в МФЦ, проверить информацию в личном кабинете на портале госуслуг. Накопительная часть пенсии может находиться либо в НПФ, либо находится в распоряжении ПФР (если человек сам так и не сделал выбор в пользу того или иного негосударственного пенсионного фонда).

Экономика Пенсии и пособия Повышение пенсий

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