В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам лесные пожары

Власти Турции объявили о ликвидации всех лесных пожаров, угрожавших населенным пунктам страны.

"Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены", - заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. Он отметил, что для тушения возгораний в провинции Мугла было совершено около 10 400 вылетов самолетов, сброшено 180 тысяч тонн воды.

Мощные лесные пожары начались в Турции 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты. Жертвами огня стали восемь человек, пострадали - 850. В ликвидации возгораний были задействованы 89 самолетов. В настоящее время продолжается борьба с пятью пожарами из 240, пишет ТАСС.