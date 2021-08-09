В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Оснований для массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после завершения клинических исследований пока нет. Эта группа граждан болеет COVID-19 "принципиально легче".

С таким заявлением выступил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1". При этом он подчеркнул, что инструмент для защиты детей и подростков от коронавируса необходимо иметь, так как новые штаммы могут оказаться для них более опасными, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что самая уязвимая перед "дельта"-штаммом категория граждан - молодые люди от 14 до 29 лет, так как молодежь часто пользуется общественным транспортом и имеет большое количество контактов. Тот факт, что штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", подтверждают и ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражается в кругу семьи или друзей.