Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19

Терапевт Георгий Сапего перечислил симптомы, которые чаще всего наблюдаются при легкой форме COVID-19. Это кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. "Может быть и легкая одышка при физической нагрузке", - сказал врач. Он напомнил, что сделавшие прививку от коронавируса тоже могут заразиться, но на ИВЛ такие люди попадают крайне редко.

А вот не прошедшие вакцинацию, да еще к тому же имеющие проблемы со здоровьем, часто нуждаются в медицинской помощи. У таких пациентов наблюдаются симптомы тяжелого течения болезни: одышка при минимальной физической нагрузке, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов.

"Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни", - рассказал Сапего в эфире радио Sputnik.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при заражении "дельта"-штаммом SARS-CoV-2 инкубационный период более короткий, а у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы COVID-19. Бессимптомные и легкие формы регистрируются реже.