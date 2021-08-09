Вспыхнувшая в гараже Tesla сожгла дом за миллион долларов

В конце прошлого года в калифорнийском городе Сан-Рамон случился серьезный пожар, виновником которого стала Tesla Model S. Электромобиль принадлежал инженеру-механику на пенсии по имени Йоги Виндум, проживавшему вместе с супругой Кэролайн в уютном двухэтажном доме с большим гаражом.

30 декабря Йоги поставил свою Tesla на зарядку в гараже и отправился спать. В 5:25 на его телефон пришло сообщение о прерванной зарядке, а через 12 минут завыла пожарная сигнализация - дом начал окутывать дым. Супруги едва успели выскочить на улицу. Они уверены, что сгорели бы заживо, если бы легли спать в комнате над гаражом.

Как выяснило следствие, Tesla 2013 года выпуска вспыхнула либо из-за проблем с системой терморегулирования, либо из-за неисправности в электропроводке. От нее загорелась вторая такая же Tesla, стоящая рядом, потом огонь перекинулся на гараж и дом - все сгорело дотла, сумма ущерба оценивается в миллион долларов.

Йоги, ранее являвшийся большим поклонником продукции Tesla, рассказал журналистам Washington Post, что реакция компании на случившееся его разочаровала: несколько недель обгоревшие остовы машин стояли на лужайке перед домом, дожидаясь, когда сотрудники Илона Маска соизволят подъехать, чтобы их изучить.

Вскоре погорелец получил страховку и купил себе Audi с обычным двигателем внутреннего сгорания. Электромобилей он теперь побаивается: "Машины, работающие на бензине, не загораются во время хранения в гараже. В этом вся разница. Я не волнуюсь, что Audi загорится внизу, когда ее мотор заглушен".

Внезапное возгорание электромобилей - не новость, и происходит это не только с моделями Tesla, но и с продукцией General Motors, Hyundai, Audi.

Случаи единичные, обычно они происходят из-за дефекта аккумуляторной батареи. Тем не менее, полыхают "электрички" знатно, поэтому проблема вызывает беспокойство как у общественности, так и у производителей.

Например, Hyundai советует не заряжать свою модель Kona больше чем на 80% и не ставить полностью заряженную машину в гараж. Tesla, чтобы уменьшить риск возгорания, программно снизила напряжение батареи на уже выпущенных Model S, что несколько негативно повлияло на ее характеристики.