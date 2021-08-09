Введение биометрии водителей такси повысит безопасность на дорогах

Введение идентификации для водителей такси и каршеринга с помощью биометрии повысить безопасность дорожного движения. Об этом "РГ" рассказали эксперты рынка.

"Возможность биометрической идентификации и аутентификации водителей такси и каршеринга - это важный шаг в сторону повышения безопасности на дорогах. Компании-операторы этих сервисов смогут минимизировать ситуации, когда за рулем оказывается не тот человек, который имеет на это право", - отмечает глава экспертного центра Tadviser Александр Левашов.

Того же мнения придерживается и декан факультета права ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов, который напоминает, что на фоне снижения общего числа аварий доля ДТП с участием автомобилей сервиса краткосрочной аренды выросла.

При этом директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров напоминает, что процедура будет добровольной и затронет только тех, кто подпишет согласие на сбор данных.

Минцифры предложило расширить список случаев идентификации с помощью биометрии, включив в него водителей такси и каршеринга. Если изменения утвердят, то они начнут действовать с 1 января 2022 года.