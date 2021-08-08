Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.08.2021 07:58
Рубрика: Технологии

Минцифры предложило собирать биометрию у таксистов и водителей каршеринга

Текст: Матвей Линник
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Минцифры предложило расширить список случаев идентификации с помощью биометрии, включив в него водителей такси и каршеринга. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Фото: iStock
Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

"Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)", - говорится в документе.

Собирать и обрабатывать биометрические данные также планируется у участников собраний гражданско-правового общества и для прохода на территорию организаций, в том числе финансового рынка.

Если изменения утвердят, то они начнут действовать с 1 января 2022 года.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с аэропортами возможность прохождения пассажирами регистрации на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему.