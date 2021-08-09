Вышел трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

На YouTube-канале Netflix Russia вышел дублированный трейлер анимационного приквела "Ведьмака" с подзаголовком "Кошмар волка".

В нем зрителям представляют главного героя Весемира, которому в дальнейшем предстоит стать наставником Геральта из Ривии.

Будущий учитель Белого волка в мультипликационном проекте изображен молодым, дерзким и с модной прической, а в напарницы ему определена ведьма.

По заверениям создателей, сюжет картины напрямую повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом.

Премьера аниме "Ведьмак. Кошмар волка" состоится 23 августа на Netflix.