Вышел трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
На YouTube-канале Netflix Russia вышел дублированный трейлер анимационного приквела "Ведьмака" с подзаголовком "Кошмар волка".
В нем зрителям представляют главного героя Весемира, которому в дальнейшем предстоит стать наставником Геральта из Ривии.
Будущий учитель Белого волка в мультипликационном проекте изображен молодым, дерзким и с модной прической, а в напарницы ему определена ведьма.
По заверениям создателей, сюжет картины напрямую повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом.
Премьера аниме "Ведьмак. Кошмар волка" состоится 23 августа на Netflix.