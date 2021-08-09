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Вышел трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

Новости
    09.08.2021, 17:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia вышел дублированный трейлер анимационного приквела "Ведьмака" с подзаголовком "Кошмар волка".

Фото: kinopoisk.ru
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В нем зрителям представляют главного героя Весемира, которому в дальнейшем предстоит стать наставником Геральта из Ривии.

Будущий учитель Белого волка в мультипликационном проекте изображен молодым, дерзким и с модной прической, а в напарницы ему определена ведьма.

По заверениям создателей, сюжет картины напрямую повлияет на события основного шоу с Генри Кавиллом.

Премьера аниме "Ведьмак. Кошмар волка" состоится 23 августа на Netflix.

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