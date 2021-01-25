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Опубликованы новые подробности об аниме "Ведьмак: Кошмар Волка"

Новости
    25.01.2021, 15:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ witchernetflix Фото: twitter.com/ witchernetflix
Фото: twitter.com/ witchernetflix

На официальной странице аниме-фильма "Ведьмак. Кошмар Волка" на стриминговой платформе Netflix появилась информация о продолжительности проекта.

Фото: Kinopoisk.ru
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Согласно представленным данным, лента будет длиться 1 час 21 минуту.

Также в синопсисе сказано, что картина "расширит вселенную "Ведьмака", рассказывая о новой серьезной угрозе, которая нависла над Континентом".

Ранее авторы представили логотип мультфильма.

Сюжет "Ведьмака. Кошмара Волка", согласно ранним утечкам, расскажет историю о юных годах Весемира - старейшего из профессиональных охотников на чудовищ, наставнике Геральта из Ривии.

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