Опубликованы новые подробности об аниме "Ведьмак: Кошмар Волка"

На официальной странице аниме-фильма "Ведьмак. Кошмар Волка" на стриминговой платформе Netflix появилась информация о продолжительности проекта.

Согласно представленным данным, лента будет длиться 1 час 21 минуту.

Также в синопсисе сказано, что картина "расширит вселенную "Ведьмака", рассказывая о новой серьезной угрозе, которая нависла над Континентом".

Ранее авторы представили логотип мультфильма.

Сюжет "Ведьмака. Кошмара Волка", согласно ранним утечкам, расскажет историю о юных годах Весемира - старейшего из профессиональных охотников на чудовищ, наставнике Геральта из Ривии.