Захарова: Травлю украинской спортсменки устроили нездоровые люди

Травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, получившей бронзовую медаль на Олимпийских играх и сфотографировавшейся на пьедестале с чемпионкой - россиянкой Марией Ласицкене, устроили нездоровые люди, настоящие враги Украины и украинского спорта. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Магучих "проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений". И даже завоеванная украинкой медаль не спасла ее от травли. "Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедуют националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки", - отметила Захарова.

Ранее дипломат уже обратила внимание на то, как в Киеве оценили те снимки. "В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.