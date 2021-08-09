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09.08.2021 14:05
Рубрика: Власть

Захарова: Травлю украинской спортсменки устроили нездоровые люди

Текст: Юрий Когалов
Травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, получившей бронзовую медаль на Олимпийских играх и сфотографировавшейся на пьедестале с чемпионкой - россиянкой Марией Ласицкене, устроили нездоровые люди, настоящие враги Украины и украинского спорта. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

По ее словам, Магучих "проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений". И даже завоеванная украинкой медаль не спасла ее от травли. "Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедуют националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки", - отметила Захарова.

Фото: REUTERS
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Ранее дипломат уже обратила внимание на то, как в Киеве оценили те снимки. "В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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