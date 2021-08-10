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Актриса Юй Юэсянь погибла на съемках во Внутренней Монголии

Новости
    10.08.2021, 10:51
Текст:   Олег Усков

Китайская актриса Юй Юэсянь, известная по ряду популярных телешоу, погибла в результате автокатастрофы на съемках своего нового проекта во Внутренней Монголии.

Юй было 50 лет. Инцидент произошел 9 августа, передает Teller Report. Детали ЧП не конкретизируются.

Юэсянь родилась в 1971 году в Чифэне, АО Внутренняя Монголия. Окончив театральный факультет Центральной академии драмы, работала в Танцьзиньском народном художественном театре.

Снялась в полицейском драме "Алтарь жизни", в "Путешествии на Запад", "Водных полях" и так далее, настоящую славу обретя после сериала "Деревенская любовь", съемки пятнадцатого сезона которого закончились в прошлом месяце.

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