Актриса Юй Юэсянь погибла на съемках во Внутренней Монголии

Китайская актриса Юй Юэсянь, известная по ряду популярных телешоу, погибла в результате автокатастрофы на съемках своего нового проекта во Внутренней Монголии.

Юй было 50 лет. Инцидент произошел 9 августа, передает Teller Report. Детали ЧП не конкретизируются.

The famous actress Yu Yuexian died in a car accident on August 9th. Her friend recalled that she is always happy to participate in anything that benefits her hometown. pic.twitter.com/4sF1ysC76x — TBN (@news_beijing) August 9, 2021

Юэсянь родилась в 1971 году в Чифэне, АО Внутренняя Монголия. Окончив театральный факультет Центральной академии драмы, работала в Танцьзиньском народном художественном театре.

[trending] Media reports that actress #YuYuexian, best known for her role in the popular Country Love and recently seen in Faith Makes Great, has passed away after a car accident in Inner Mongolia while filming. May she rest in peace 🕯 pic.twitter.com/ebpnspPufi — c-drama tweets (@dramapotatoes) August 9, 2021

Снялась в полицейском драме "Алтарь жизни", в "Путешествии на Запад", "Водных полях" и так далее, настоящую славу обретя после сериала "Деревенская любовь", съемки пятнадцатого сезона которого закончились в прошлом месяце.