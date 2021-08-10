Ассоциация IPChain и ФИПС договорились вместе развивать цифровой рынок интеллектуальных прав

Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация IPChain и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) - подведомственное учреждение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Документ призван улучшить автоматизированную защиту и управление интеллектуальной собственностью в цифровой среде, а также содействовать разработке механизмов обмена данными и вовлечению новых участников в блокчейн-инфраструктуру.

Стороны наметили направления для совместной работы. ФИПС предстоит передать общественной сетевой инфраструктуре управления объектами и правами интеллектуальной собственности IPChain сведения Роспатента об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, географических указаниях, наименованиях мест происхождения товаров, права на которые регистрирует этот орган.

В свою очередь IPChain предоставит Роспатенту доступ к сведениям, полученным от других федеральных органов исполнительной власти. Практика работы и совершения сделок с правами в IPChain будет зафиксирована и передана для разработки стандартов взаимодействия между игроками рынка, в том числе для разработки государственной информационной системы "Оборот прав".

При выходе на глобальный цифровой рынок любая промышленная компания неизбежно сталкивается с вопросами охраны прав на интеллектуальную собственность. Это мотивирует заявителей на правовую охрану исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, заявил директор ФИПС Олег Неретин: "Все чаще предприниматели, изобретатели подают заявки в электронном виде. ФИПС предоставляет возможность использования сервисов электронного взаимодействия при получении ряда государственных услуг. Сервисы функционируют в круглосуточном режиме. Уверен, что взаимодействие с IPChain позволит и дальше выстраивать комфортную систему регистрации и оборота прав в цифровой среде".

Переход оборота прав и объектов интеллектуальной собственности в цифровую форму может произойти, только если рынок действует по принципу консолидации усилий всех его участников и открытого информационного обмена, считает президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: "Подписание соглашения с ФИПС - это не только очень важный этап в расширении границ многолетнего сотрудничества с Роспатентом, но и значимый шаг для полноценного перехода национального рынка оборота прав и объектов интеллектуальной собственности в цифровой формат. Фактически сегодня Россия становится международным лидером и законодателем трендов современного этапа развития цифрового рынка интеллектуальной собственности".

Также партнеры намерены разработать механизмы для обмена информацией и автоматической государственной регистрации прав на объекты. К сентябрю 2021 года Ассоциация IPChain и ФИПС обязуются определить объем и структуру предоставляемых данных, после чего патентообладатели смогут публиковать сведения о своих разработках.

Напомним, что Роспатент, подведомственным учреждением которого является Федеральный институт промышленной собственности, стал партнером Ассоциации IPChain в 2018 году и до подписания соглашения между ФИПС и IPChain в режиме онлайн публиковались только сведения о товарных знаках и программах для ЭВМ. На сегодняшний день через узел ФИПС уже зарегистрировано более 759 тысяч транзакций.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками общественно-государственного проекта IPChain выступают Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

В 2021 году Ассоциация выступила соучредителем общегосударственной инфраструктуры "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности",

Ассоциация в качестве соучредителя структуры "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" отвечает за устойчивость функционирования и развитие общественной сетевой инфраструктуры управления объектами и правами интеллектуальной собственности IPChain, созданной в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Промежуточные итоги деятельности по развитию сети IPChain были рассмотрены рабочей группой АНО "Цифровая экономика" в конце 2018 года и рекомендованы всем компаниям, являющимся участниками национальной программы. На сегодня в сети зафиксировано более 5 млн транзакций с самыми разными результатами творческой, научно-технической деятельности. С учетом количества узлов - участников сети, IPChain является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей.

Ассоциация объединяет более 30 крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Суд по интеллектуальным правам, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, ГК Роскосмос, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания (РВК), ГИВЦ Министерства культуры Российской Федерации, ВЭБ Инновации, Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия (Росстандарт), Роснано и другие участники рынка.

Также IPChain является идеологом и инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

ФИПС является оператором цифровизации сферы интеллектуальной собственности. В рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" уже работают в тестовом режиме поисковая платформа Роспатента, ГИС "Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте", ГИС "Экспертиза средств индивидуализации", ГИС "Поддержка управленческих решений". Они созданы на базе российского программного обеспечения и призваны повысить эффективность работы российского патентного ведомства, улучшить условия для исследовательской и предпринимательской деятельности. Всего планируется внедрение 11 государственных информационных систем, 4 информационных систем, 7 обеспечивающих программно-аппаратных комплексов и одной обеспечивающей информационной системы.

Реализация новых цифровых проектов помогает создавать комфортную клиентоориентированную среду для российских изобретателей, устранять барьеры в общении экспертов с заявителями, бизнесом и госструктурами.

Работы по экспертизе, выполняемые сегодня в ФИПС, представляют собой специфический вид научно-исследовательской деятельности, не присущей ни одному научному учреждению.

В течение последних лет группа специалистов Института принимает участие в разработке изменений в Гражданский Кодекс Российской Федерации. Благодаря этим изменениям выполнена стратегическая задача по переходу к регистрации объектов патентных прав и других объектов интеллектуальной собственности в электронном виде.

ФИПС успешно развивает консалтинг в сфере современной патентной аналитики. В 2018 году Институт получил аккредитацию Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и был удостоен статуса мирового поставщика патентной аналитики, став лидером в области патентной аналитики в России. Производственные процессы консалтинга на базе патентной аналитики сертифицированы по международной системе управления качеством ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

Еще одно приоритетное направление работы ФИПС - проведение грамотной кадровой политики, подготовка квалифицированных специалистов для разных отраслей экономики. Институт разработал около 30 программ повышения квалификации и одну программу профессиональной переподготовки. Научно-образовательный центр ФИПС регулярно проводит обучение для Сибирской угольной энергетической компании (АО "СУЭК"), нефтехимического холдинга "СИБУР", ПАО "Газпром нефть" и других крупных технологических компаний.