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10.08.2021 10:33
Рубрика: Легковые авто

Блогеры нашли огромную парковку с раритетными автомобилями

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" показывали различные гаражи, ангары, парковки, поля с интересными и редкими машинами. На этот раз блогеры обнаружили огромную стоянку с раритетными автомобилями.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Данная парковка находится в Москве. Под открытым небом хранится около 140 машин как советского производства, так и зарубежного.

В коллекцию входят следующие модели: ранний ГАЗ-3102 "Волга" 1983 года выпуска с лёгким бронированием (работала в Венгрии у посла СССР), экспортная версия ВАЗ-2106, ВАЗ-2104 с люком и рейлингами для рынка Канады, ЗАЗ-966 и другие "Запорожцы", универсал Москвич-426, ВАЗ-2103 для ГАИ СССР, Москвич-408, ГАЗ М-20 "Победа", универсал ГАЗ-24-02 "Волга", ГАЗ-24 "Волга" для службы такси, Москвич-2141.

Кроме того, можно встретить, к примеру, Ford Anglia, Audi 100 C2, Audi 80 B2 Quattro 1986 года выпуска, Audi Coupe GT, Mercedes-Benz W116, красный Opel Kadett Sedan, Pontiac 6000, седан Oldsmobile.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com