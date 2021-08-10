Блогеры сделали Lada с "режимом краба"

Сегодня так называемый "режим краба" доступен некоторым вездеходам, военным машинам и автомобилям премиального класса. Система представляет собой вариацию на тему полноуправляемого шасси, когда колёса задней оси способны подруливать.

Блогеры с YouTube-канала "Гараж 54" построили ВАЗ-2109 с "режимом краба". Но при этом экспериментальный хэтчбек было решено сделать с полностью поворачиваемыми задними колёсами.

Новосибирские мастера вмонтировали в Lada Samara дополнительное рулевое колесо, рулевую рейку, рулевую штангу, подвеску McPherson сзади, стойки и чашки, самодельную балку с рычагами.

В итоге водитель управляет передней осью, пассажир управляет задней осью. Обе оси индивидуальны и не связаны между собой.

В ходе испытаний российские умельцы показали, что такая система действительно работает. На машине с управляемыми задними колёсами можно нормально двигаться, исполнять "режим краба", разворачиваться на месте и легко парковаться. Также автомобиль способен без труда проезжать змейку с минимальным расстоянием между конусами в 4,2 метра.

К слову, система подруливания на заводских машинах предоставляет лучшую управляемость на высоких скоростях и манёвренность в условиях ограниченного пространства.

Фото: скриншот с www.youtube.com