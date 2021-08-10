Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи

Минэкономразвития завершило отбор банков для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП). Всего в список вошли 53 кредитных учреждения, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с предпринимателями.

По словам министра, СБП существенно снижает издержки торгово-сервисных предприятий по оплате банковских комиссий. Сейчас в СБП они составляют не более 0,7% от суммы транзакции, что примерно в 2,5-3 раза ниже эквайринговых ставок.

На данный момент СБП пользуется 89 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. К системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП.

Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации, уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей.