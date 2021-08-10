Часть денег "Норникеля" пойдет на оснащение Росприроднадзора

Часть денег из 147 млрд рублей, которые компания "Норникель" выплатила в качестве компенсации ущерба окружающей среде после аварии в Норильске, будет направлена на улучшение технического оснащения Росприроднадзора. Об этом сказал глава Минприроды Александр Козлов в ходе коллегии федеральной службы.

"Сейчас идет согласование распорядительного акта, - сказал министр. - Предусмотрено, что Росприроднадзор уже в этом году сможет получить 1,9 млрд рублей на закупку техники. Эту же сумму федеральная служба будет получать ежегодно в рамках государственного задания".

За счет этих средств ведомство сможет закупить суда и другие транспортные средства. Кроме того, Александр Козлов обратится к муниципалитетам, чтобы они предоставляли жилье сотрудникам Росприроднадзором, тем самым повышая их заинтересованность в работе.