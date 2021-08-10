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10.08.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Что за черные "мигалки" стали появляться на машинах

Текст: Майя Бирюкова
Есть несколько видов сигнальных маячков, используемых автомобилями спецслужб - синие, красно-синие, желтые. В последнее время на дорогах стали появляться машины, на крышах которых установлены черные цилиндры.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В соответствии с ПДД разрешено лишь три типа проблесковых маячков, и черных среди них нет. В документе прописано, где и как могут применяться "мигалки" и как должны действовать водители других машин, пишет aif.ru.

Фото: iStock
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И если для автомобилей с синими маячками есть перечень маневров, которые они имеют право совершать, выполняя служебное задание, то для сине-красных "мигалок" возможности на дороге еще шире. Свои преимущества в движении они могут передавать всей транспортной колонне, которую сопровождают, будь то военная техника или автобусы.

Если на машине установлены цилиндры черного цвета, напоминающие маячки, то никаких преимуществ в движении ему это не дает. Предназначение у них другое. В этих "рожках", как правило, спрятаны антенны радиооборудования.

Автомобили охраны могут использовать специальные устройства для подавления радиосигналов в радиусе нескольких сотен метров. Их цель - защита транспортных кортежей.

На крышах обычных автомобилей тоже могут быть установлены такие "рожки". Как правило, там находятся антенны для радиостанций или приемо-передающее оборудование для раций.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Раньше подобные устройства согласовывать было не нужно. Теперь с ужесточением требований к переоборудованию авто эти муляжи "маячков" нужно будет утверждать в ГИБДД.

Водителя за наличие несогласованных устройств могут оштрафовать на 500 рублей. После нескольких предупреждений в виде штрафа инспекторы вправе пригрозить изъятием СТС и приостановить регистрацию машины.

Кстати, самовольная установка настоящих проблесковых маячков на гражданские автомобили наказывается штрафом в 5 тысяч рублей. "Мигалки" у водителя изымают на месте.

#ПДД